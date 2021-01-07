Экономист назвал сроки резкого падения рубля

Никита Масленников считает, что доллар может ослабеть на фоне массовых беспорядков, проходящих в США Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Если власти США введут санкции против России, рубль в январе может резко подешеветь, несмотря на проходящие в США массовые беспорядки в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экономист Никита Масленников.

«Если США примут новые санкции против России, то курс российской валюты может обвалиться до 80-85 рублей за доллар уже к концу января», — рассказал Масленников. Однако доллар может ослабеть на фоне массовых беспорядков, проходящих в США, отметил экономист. Из-за этого можно ждать укрепления российской валюты до 70 рублей за доллар.

Эту теорию в разговоре с URA.RU подтвердил экономист, директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. «Из-за беспорядков в Вашингтоне рубль может кратковременно укрепиться», — рассказал Николаев. Он подчеркнул, что усиление рубля будет недолгим, так как 20 января состоится инаугурация Байдена, после чего экономическая ситуация стабилизируется.

Николаев подчеркнул, что экономика США является самой сильной в мире. Однако ситуация, происходящая в стране, создает серьезные риски для национальной валюты.

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США 6 января. Несколько полицейских получили ранения, погибли уже четверо граждан страны. Протестующие выступают против инаугурации Джо Байдена.