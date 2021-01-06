06 января 2021
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Снос зданий ПРОМЭКТа в Екатеринбурге перешел в новую стадию. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос здания ПРОМЭКТ. Екатеринбург, здание промэкт
Работы по сносу ведутся каждый день Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Конфликт вокруг сноса здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге

Снос комплекса конструктивистских зданий ПРОМЭКТ в центре Екатеринбурга продолжается. Техника перешла к сносу другой части комплекса зданий. Об этом URA.RU сообщила жительница соседнего со зданием ПРОМЭКТа дома Елена Литвинова.

«Сегодня они начали в 8:30 утра. Вчера целый день сгребали строительный мусор, потом начали копать землю — выкопали огромную траншею во дворе. Там работает два экскаватора и бульдозер. Один из экваторов начал ломать через окна дом со стороны Белинского, потом со стороны Декабристов», — рассказала она. Также она отметила, что при строительстве не соблюдается комендантский час на проведение работ.

Редакция URA.RU пыталась связаться с учредителем строительной компанией «Маяк», которая занимается сносом здания, Владимиром Коньковым. Однако оперативный комментарий получить не удалось.

В мэрии пояснили, что власти не могут противодействовать сносу. «Мы уже свою позицию высказали, рекомендовали застройщику. Больше ничего сделать нельзя. Снос законный», — заявил URA.RU пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов.

Ранее в Екатеринбурге начались работы по сносу комплекса конструктивистских зданий бывшего Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума. Мэрия города настоятельно рекомендовала приостановить разрушение. Общественники выступают против сноса и даже подают в полицию заявления о проводящихся работах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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