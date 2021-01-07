В США восхитились новым мотоциклом «Урал»

Мотоцикл с коляской из ограниченной серии Ural стоит примерно два миллиона рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Американские журналисты портала Cycle World высоко оценили новую лимитированную версию российского мотоцикла с коляской Ural Gear Up GEO. В материале говорится, что Ирбитский мотоциклетный завод создал 20 экземпляров из этой серии ценой в 26 999 долларов (примерно два миллиона рублей) за мотоцикл.

«Если вы продаете мотоциклы с коляской в 2021 году, вы должны быть немного сумасшедшими — в хорошем смысле этого слова», — говорится в тексте Cycle World. Журналисты отметили, что в новом Ural расширены и улучшены внедорожные возможности стандартной модели Gear Up. В версии GEO механики добавили регулируемые амортизаторы и выхлопную систему, которая одобрена только для езды по бездорожью.

Авторы статьи отмечают, что новый Ural обладает задней передачей. По их мнению, такая функция была бы удобна и для обычных двухколесных мотоциклов. Также журналисты отметили практичность уральской техники.