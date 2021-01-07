Зеленский объяснил, почему Украина нарушила рекомендации ВОЗ

Владимир Зеленский считает, что весенний локдаун в стране был жестче нынешнего Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жесткий карантин на Украине вводится, чтобы сбить волну инфекционных заболеваний, которая будет после новогодних праздников. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский во время совещания правительства перед введением карантина. За это решение украинские власти были раскритикованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«Мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ», — цитирует Зеленского издание «Обозреватель». Президент Украины выразил мнение, что нынешний локдаун не такой жесткий, какой был весной 2020 года. Он подчеркнул, что принятые меры лояльны к работе малого бизнеса.

С 8 января на Украине начал действовать жесткий карантин из-за распространения коронавируса. В ВОЗ резко раскритиковали это решение украинского правительства. Специалисты организации считают, что из-за локдауна снизится благосостояние граждан страны. Карантин будет действовать до 24 января, уточняет «Пятый канал».