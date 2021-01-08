Мясников раскрыл, чем опасен тотальный карантин на Украине

Украина могла бы воздержаться от введения локдауна, считает Александр Мясников Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Любой жесткий карантин, объявляемый в государстве, вводится из-за бессилия властей перед распространением коронавируса. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил врач и телеведущий Александр Мясников, комментируя локдаун на Украине. Он считает, что власти переложили ответственность за борьбу с пандемией на своих граждан.

С 8 января на Украине объявлен жесткий карантин. Он продлится до 24 января, уточняет Life. По словам президента Украины Владимира Зеленского, локдаун вводится, чтобы сбить волну инфекционных заболеваний, которая будет после новогодних праздников. С решением украинских властей были не согласны во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Специалисты опасаются, что из-за локдауна снизится благосостояние граждан страны.

«В принципе любой локдаун — это от отчаяния, то есть от бессилия. Жителям как бы говорят: „Мы как государство ничем вам помочь не можем, поэтому мы все перекладываем на вас. Сидите дома, рушьте свою экономику, не учитесь, кушайте свою гречку, которую припасли“», — поделился с URA.RU своей точкой зрения Мясников. При этом, отметил он, жесткий карантин невозможно избежать там, где система здравоохранения не готова к таким вызовам.

По словам Мясникова, Украина могла бы воздержаться от введения локдауна, так как в мире есть вакцины от коронавируса. Телеведущий напомнил, что не только западные страны, но и Россия разработали свои вакцины, однако у российской есть преимущество. «Не так просто получить западную вакцину, потому что там очень серьезно относятся к ее распределению. Там всегда ее получают сначала богатые, потом бедные и так далее. Там своя политика распределения. Учитывает ли эту политику Украина — я что-то сильно сомневаюсь. У них [западных стран] самих серьезные проблемы, чтобы им еще думать про Украину», — подчеркнул врач.