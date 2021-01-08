Ученые объяснили, почему пандемия коронавируса идет на спад

Распространение коронавируса снизилось в том числе из-за ношения масок Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Спад заболеваемости коронавирусом в России вызван появлением коллективного иммунитета. Об этом URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

«Последнюю неделю мы наблюдаем устойчивое снижение количества больных как в целом по стране, так и по самому показательному городу — Москве. Либо это некий межсезонный эффект, либо начинает сказываться значительное количество переболевших», — предполагает эксперт.

Как он пояснил, заболеваемость может быть выше в осенне-весенний период. Чепурнов также отметил, что в стране мог появиться коллективный иммунитет, который позволяет снизить скорость распространения болезни. По его словам, говорить о том, сохранится ли эта тенденция, пока рано, так как количество антител у переболевших людей постепенно исчезает.

Один из старейших вирусологов России на условиях анонимности также отметил, что пандемия коронавируса в стране идет на убыль. Он назвал сразу три фактора, которые могли повлиять на ситуацию с COVID-19. «Имеется уже много переболевших. Они составляют ту самую иммунную прослойку, которая нам нужна. Люди начали интенсивно вакцинироваться. К тому же с каждым месяцем мы становимся умнее — люди стараются соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах», — считает собеседник агентства.

В России с 31 декабря наблюдается снижение числа больных коронавирусом. В Новый год в стране было выявлено 27 747 заражений, 8 января количество зараженных COVID-19 упало до 21 677 человек. Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова также сообщила о снижении числа инфицированных к июню, сообщает «Пятый канал».