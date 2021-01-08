В России от коронавируса скончались более 400 человек за сутки

За все время пандемии в России зафиксировали 3 355 794 случая коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России от коронавируса скончались 454 человека. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

«Зафиксировано 454 летальных исхода», — говорится в сообщении оперштаба в telegram-канале. В то же время за сутки выявлено 23 652 новых случая коронавируса в 84 регионах страны, полностью излечились 21 677 человек.

Больше всего заболевших выявлено в Москве. Там зафиксировано 5 027 новых случаев заболевания за сутки. На втором месте Санкт-Петербург с 3 017 заболевшими. На третьем — Московская область, где выявили 1 226 инфицированных.

Среди регионов Урала больше всего новых заболевших в Свердловской области (+387). В Челябинской области — 297, в Пермском крае — 290, в ХМАО — 174, в Тюменской области — 156, в ЯНАО — 138, в Курганской области — 105 новых выявленных случаев.

Таким образом, с начала эпидемии в России зафиксировано 3 355 794 заболевших. Из них жертвами COVID-19 стали 60 911 человек, вылечиться удалось 2 731 129 инфицированным.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что обстановка с распространением коронавируса в стране стабилизируется, пишет argumenti.ru. Тем временем российские ученые назвали два сценария развития пандемии в России. Согласно первой версии, вирус не будет мутировать, а после появления коллективного эпидемия «сойдет на нет». При втором случае вирус изменится и станет похожим на грипп. Тогда будет необходима ежегодная вакцинация.