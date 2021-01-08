Воры в законе предпочитают южные страны, отметил Михаил Орский Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

В связи с антиворовской статьей в УК РФ, которая будет широко использоваться силовиками против криминальных структур, российские авторитеты будут уезжать в Турцию и Грецию. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил конфликтолог, автор книги «Исповедь русского гангстера» Михаил Орский.

«Чтобы назвать эти государства, необходимо знать две вещи: знать законодательство различных стран и знать национальный состав воров в законе. Тогда станет очевидно, что, допустим, азербайджанские воры в законе, которых около 8-9 душ, они все в Турции. Соответственно, грузины в православной Греции», — объяснил корреспонденту агентства Орский. Конфликтолог отметил, что не знает законодательства Греции, однако подчеркнул, что сами греки безответственные люди.

До прихода новой власти в Армении в лице премьер-министра Никола Пашиняна, продолжает Орский, в этой стране было достаточно лояльное отношение к ворам в законе. Он также вспомнил, что есть грузинские авторитеты, которые остановились в Италии. В Испании, отметил конфликтолог, сейчас жестко борются с такой категорией граждан.

Адвокат, писатель, автор книги «Замурованные» Иван Миронов заявил, что в законодательстве некоторых стран есть лазейки, которыми могут воспользоваться воры в законе. «Есть государства, которые в подходе предоставления вида на жительства исходят из инвестиций, которые человек делает в экономику страны. Но в последние годы все-таки все стали более пристально смотреть на источники происхождения этих денег», — высказался юрист.

Ранее Михаил Орский выразил уверенность, что российские воры в законе не будут устраивать передел власти в российских тюрьмах, закрытых коронавирусными ограничениями, так как они уже противостоят силовикам. В то же время источник в криминальных кругах рассказал агентству, что многим ворам в законе может быть не интересна ситуация в российских тюрьмах.