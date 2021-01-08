Вирусолог раскрыл, может ли коронавирус стать хроническим

Пока рано говорить о том, что коронавирус может стать хроническим заболеванием. Таким мнением поделился вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.
«Пока преждевременно говорить о каких-то вариантах хроники, ассоциированных именно с заболеванием COVID-19. Это предмет изучения», — приводит слова Аграновского «Национальная служба новостей». Он отметил, что долговременные последствия коронавируса — это индивидуальная реакция. Вирусолог считает, что заниматься разработкой схем реабилитации по конкретным типам осложнений еще рано.
Ранее ученые из Бельгии и Нидерландов заявили о тревожных признаках COVID-19, передает «
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