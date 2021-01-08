Врачи: для каких детей новый штамм коронавируса наиболее опасен

Дети до года являются отдельной группой риска Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Группами риска среди детей для нового «британскому» штамму коронавируса можно считать детей до года и старше 15 лет. Об этом URA.RU рассказал кандидат медицинский наук, врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

«Группы риска такие же, как у взрослых: хронические заболевания, избыточная масса тела, сахарный диабет, бронхиальная астма. Также группы риска — дети до года и дети старше 15 лет», — считает врач.

Однако профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский считает, что нельзя считать, что группы риска общие для детей и для взрослых. «Не возьмусь вот так очертить, кто в них входит, какие именно группы. Но течение этого заболевания очень индивидуально и непредсказуемо. В первую очередь в группу риска приходят на ум дети с хроническими заболеваниями, как и взрослые», — рассуждает профессор.

Ранее британские власти заявили, что в ходе второй волны эпидемии в стране с большой скоростью распространяется новый тип коронавируса, что вызвало массовое прекращение авиасообщения стран Евросоюза с Англией. Старший преподаватель Лондонского университета королевы Марии — Дипти Гурдасани заявила, что британский штамм коронавируса более заразен для детей и подростков, пишет « Царьград ».