У «Тинькофф Банка» произошел крупный сбой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Люди в масках. Тюмень, общественный транспорт, девушка с телефоном, люди в масках, девушка в маске
Пользователи столкнулись с проблемами в «Тинькофф мобайл» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пользователи в социальных сетях жалуются на сбои в приложении «Тинкофф Банка». Сотрудники банка оперативно отвечают на жалобы пользователей в Twitter.

«Достал Тинькофф мобайл, никому не советую», — пишет пользователь @aabitokh в Twitter. В банке заверили, что оперативно проверят неполадки, на что пользователь заявил, что ждет результатов проверки уже два дня.

Другой пользователь — @vindreise — поясняет, что в приложение невозможно войти, а до оператора невозможно дозвониться. Проблему со входом сервис Downdetector зафиксировал в 95% случаев. Четыре процента связаны со сбоем всех сервисов.

Ранее крупный сбой в работе «Тинькоффа» происходил в октябре прошлого года. Тогда, однако, с проблемами столкнулись также клиенты «Альфа-банка» и ВТБ 24.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...