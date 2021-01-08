У «Тинькофф Банка» произошел крупный сбой

Пользователи столкнулись с проблемами в «Тинькофф мобайл» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пользователи в социальных сетях жалуются на сбои в приложении «Тинкофф Банка». Сотрудники банка оперативно отвечают на жалобы пользователей в Twitter.

«Достал Тинькофф мобайл, никому не советую», — пишет пользователь @aabitokh в Twitter. В банке заверили, что оперативно проверят неполадки, на что пользователь заявил, что ждет результатов проверки уже два дня.

Другой пользователь — @vindreise — поясняет, что в приложение невозможно войти, а до оператора невозможно дозвониться. Проблему со входом сервис Downdetector зафиксировал в 95% случаев. Четыре процента связаны со сбоем всех сервисов.

Ранее крупный сбой в работе «Тинькоффа» происходил в октябре прошлого года. Тогда, однако, с проблемами столкнулись также клиенты «Альфа-банка» и ВТБ 24.