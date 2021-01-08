Ученые назвали способ распознать затяжной коронавирус

Затяжной коронавирус может проявляться длительным кашлем или и болью в груди Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Диагноз «затяжной коронавирус» можно ставить, если симптомы заболевания сохраняются более 12 недель. Об этом сообщили ученые из Национального института здравоохранения (NICE).

«Затяжной COVID-19 „продолжается более 12 недель [после заражения коронавирусом] и не объясняется альтернативным диагнозом“», — сообщает журнал Express со ссылкой на ученых института. При этом точных его симптомов нет, что осложняет его диагностирование.

«Состояние объединяет „очень разнообразный и широкого диапозона“ список признаков и симптомов, включая одышку и депрессию. Респираторные симптомы включают кашель, а сердечно-сосудистые симптомы — стеснение в груди, боль в груди и учащенное сердцебиение», — считают врачи.

Ранее ученые из Бельгии и Нидерландов заявили о тревожных признаках COVID-19, передает « Царьград ». По данным исследователей, у некоторых пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию даже в легкой форме, потом проявляются признаки хронического заболевания. Однако российский ученый Алексей Аграновский считает, что еще рано говорить о том, что коронавирус может стать хроническим заболеванием.