Ученые назвали способ распознать затяжной коронавирус

Диагноз «затяжной коронавирус» можно ставить, если симптомы заболевания сохраняются более 12 недель. Об этом сообщили ученые из Национального института здравоохранения (NICE).
«Затяжной COVID-19 „продолжается более 12 недель [после заражения коронавирусом] и не объясняется альтернативным диагнозом“», — сообщает журнал Express со ссылкой на ученых института. При этом точных его симптомов нет, что осложняет его диагностирование.
«Состояние объединяет „очень разнообразный и широкого диапозона“ список признаков и симптомов, включая одышку и депрессию. Респираторные симптомы включают кашель, а сердечно-сосудистые симптомы — стеснение в груди, боль в груди и учащенное сердцебиение», — считают врачи.
Ранее ученые из Бельгии и Нидерландов заявили о тревожных признаках COVID-19, передает «
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