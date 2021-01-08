Все политики в Госдуме ответсвенно подходят к своей работе, считает парламентарий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Все спорстмены-политики в Госдуме имеют высшее образование. Такое заявление сделала депутат парламента Ирина Роднина.

Ранее менеджер сборной России по футболу Евгений Савин выразил мнение, что форвард и капитан национальной команды Артём Дзюба в будущем может стать политическим деятелем. Его мнение раскритиковал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, уроженец Челябинской области Александр Тихонов. Он заявил, что бывшим профессиональным спортсменам не место в большой политике. Однако по мнению Родниной, все политики в Госдуме ответственно подходят к своей работе.

« У нас есть люди, которые работают серьезно и ответственно, а есть те, кого не замечаешь. А что значит спортсмены в политике? Я закончила заниматься спортом в 1980 году, у нас в Госдуме все спортсмены имеют высшее образование. Только Шипулин закончил и сразу к нам пришел», — сказала Роднина в интервью «СЭ».