Эксперты Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) составили рейтинг эффективности российских сенаторов. В документе отмечены как «передовики», так и сенаторы, которые показали не лучшие результаты. В их числе — представители регионов УрФО.
«Эксперты ИСИРГИ проанализировали деятельность членов Совета Федерации сразу по нескольким параметрам: персональная активность, результативность законотворческой деятельности (соотношение внесенных и принятых законопроектов)», — говорится в документе. Специалисты провели анализ законотворческой активности сенаторов с 2016 года по настоящее время.
В тройку самых активных членов Совфеда вошли сенатор от Костромской области Николай Журавлев (внес 75 законопроектов, 49 были приняты Госдумой), Андрей Клишас — от Красноярского края (51 законопроект, 30 приняты) и Ольга Ковитиди — от республики Крым (44 законопроекта, 25 принято). Лидером среди «инертных» сенаторов — то есть безынициативных — стал Эдуард Россель от Свердловской области. Он занимает должность с 2009 года, но не внес ни один законопроект за анализируемый период. Также в тройку вошли Сулейман Геремеев от Чеченской Республики и Николай Рыжков от Белгородской области.
Лидерами списка сенаторов, законотворческая деятельность которых не принесла результатов, стали Сергей Леонов от Смоленской области (из 23 законопроектов принято 0), Константин Долгов от Мурманской области (из 18 принято 0) и Сергей Митин от Новгородской области (из 10 принято 0). Девятое место в списке заняла сенатор от Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Зленко — из пяти законопроектов ни один не был принят.
Сенаторами с самой высокой результативностью были признаны Олег Алексеев (Саратовская область), Любовь Глебова (Удмуртская Республика), Виктор Абрамов (Московская область), Алексей Синицын (Кемеровская область), Аркадий Чернецкий (Свердловская область) и Дмитрий Савельев (Тульская область). Лоббистский потенциал этих сенаторов составил 100%.
В ноябре 2020 года Аркадий Чернецкий получил звание «почетный гражданин Свердловской области». А в июле президент РФ Владимир Путин наградил экс-губернатора Свердловской области, члена Совета Федерации Эдуарда Росселя орденом Александра Невского.
Подписывайтесь на URA.RU в