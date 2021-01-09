Названы продукты, от которых надо отказаться при коронавирусе

Лучше отказаться от соленых продуктов и мучного Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Употребление некоторых продуктов повышает риск заражения коронавирусом и тяжесть течения COVID-19. Как еда влияет на коронавирус, рассказала диетолог и терапевт Екатерина Бурляева.

«Не сам продукт виноват, а те последствия, которые человек накапливает в течение жизни», — сообщила Бурляева «Российской газете». Дело в том, что употребление некоторых продуктов приводит к болезням. А они уже влияют на заболеваемость, а также тяжесть течения коронавируса.

Осложнять ход болезни могут соленые огурцы и картошка. Если употреблять их в больших количествах может загустевать кровь. Поэтому при коронавирусе стоит есть поменьше соленого, объяснила Бурляева. Также стоит есть меньше сахара и транс-изомеров жирных кислот, жирного мяса. Это мучные и хлебобулочные изделия, сладкая газировка, соки, сыры, колбасы, фастфуд и так далее.

Ранее диетолог объяснила, что есть, чтобы восстановиться после праздников и коронавируса. Кроме того, россиян предупредили об опасности переедания в праздники, пишет деловое издание «Взгляд». Также эксперты уточнили, чем можно закусывать, чтобы медленнее пьянеть, напоминает «Национальная служба новостей».