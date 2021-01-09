Что известно о Boeing 737-500, упавшем в Индонезии

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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, авиация, самолет, ютэир, ютейр
В России Boeing 737-500 использует авиакомпания UTair Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Самолет Boeing 737-500, потерпевший крушение в Индонезии после вылета из Джакарты, является одним из самых популярных в мире. URA.RU пообщалось с авиаэкспертом Виктором Сажениным и собрало информацию о самолете, который стал жертвой первой крупной авиакатастрофы 2021 года.

  • Самолет является членом семейства Boeing 737. Разработка модели велась в 1970—1980 годы. «Boeing 737 — самые популярные самолеты в мире. Модель 500 находится посередине между старыми и самыми современными», — заявил URA.RU пилот и авиаэксперт Виктор Саженин.
  • Возраст самолета, вылетевшего из Джакарты, составлял 26 лет. Однако для воздушного судна этот возраст — не пенсионный, отметил Саженин. «Возраст самолета определяется не календарными годами, а часами налета и количеством посадок. Судно может служить и 40 лет», — добавил эксперт.
  • Boeing 737-500 вмещает в себя 126 человек.
  • Максимальная дальность полета — 3500 километров.
  • Максимальная высота полета — 10700 метров.
  • Скорость полета — 820 километров в час.
  • В России Boeing 737-500 используется авиакомпанией UTair. В парке перевозчика есть 30 таких самолетов.

Ранее сообщалось, что самолет Boeing 737-500 пропал с радаров после вылета из Джакарты. Это произошло через 4 минуты после начала рейса. Местные СМИ сообщали, что самолет потерпел крушение, а его обломки были найдены в море у берегов Джакарты. Позднее эту информацию подтвердили экстренные службы Индонезии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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