Пенсионный фонд построит офис в Крыму за 133 млн рублей. В Госдуме требуют проверки ФАС

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Пенсионный фонд России по Челябинской области. Челябинск, пенсионный фонд
В Госдуме назвали необоснованными траты на строительство офиса ПФР в небольшом городе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсионный фонд России планирует построить в 2021 году четырехэтажное административное здание в городе Джанкой в Крыму за 133 млн рублей. В Госдуме считают, что стоимость работ завышена и подобное здание излишне для города с населением в 38 тысяч человек.

ПФР разместил на сайте госзакупок заявку по поиску подрядчика, который в течение 2021 года построит в Джанкое четырехэтажный офис. В документации указано, что на подготовительные, пусконаладочные и строительно-монтажные работы, на оборудование и непредвиденные траты Фонд готов выделить 133,3 млн рублей с учетом налогов и инфляции. Депутат Госдумы от Челябинской области Виталий Пашин считает такую стоимость необоснованной.

«Значительная сумма пойдет на строительство офиса… по типовым проектам. Четырехэтажное здание в Джанкойском районе Республики Крым возведут за 133 344 760 рублей. Население района примерно 65 000 человек, самого Джанкоя — 38 000 человек, чтобы вы понимали масштабы обслуживаемого населения. <…> В Пенсионном фонде пытаются сэкономить на гражданах, но не на своих территориальных отделениях. На строительство дворцов и их обслуживание ежегодно тратятся миллионы», — написал Пашин на своей странице в Facebook.

Депутат заявил, что направит запрос в управление Федеральной антимонопольной службы для проведения проверки обоснованности и законности трат. URA.RU направило запросы в Пенсионный фонд России и ФАС с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответа не поступило.

Ранее стало известно, что в 2021 году Пенсионный фонд потратит почти миллиард рублей на пиар. В техзадании указано, что если в заключении о проведении фокус-групп будут преобладать негативные оценки респондентов (более 50%), то исполнитель обеспечивает производство «иных вариантов креативных концепций».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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