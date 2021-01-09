Главред «АвиаПорта»: в России резко подорожают авиабилеты

В начале весны этого года в России резко подорожают авиаперелеты. Таким мнением поделился исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
«В феврале—марте мы можем увидеть низкие цены. Но с апреля будет рост и, полагаю, рост стремительный», — цитирует Пантелеева РИА «Новости».
Эксперт связывает рост цен на перелеты с тем, что в настоящее время стоимость билетов не обеспечивает рентабельность авиаперевозок. Исходя из этого компаниям придется либо компенсировать это за счет сокращения издержек, либо повышать цены.
Для частичной компенсации издержек, вызванных тем, что в пандемию предложения перелетов превышают спрос, авиакомпании начали навязывать россиянам страховку от коронавируса. В частности, при приобретении билета в итоговую стоимость автоматически добавляется страховой полис в компаниях «ИрАеро», «Уральские авиалинии», S7 Airlines и Smartavia.
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