09 января 2021

Главред «АвиаПорта»: в России резко подорожают авиабилеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Магнитогорск, S7, салон самолета
Авиакомпаниям придется повышать цены на билеты для компенсации издержек Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В начале весны этого года в России резко подорожают авиаперелеты. Таким мнением поделился исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

«В феврале—марте мы можем увидеть низкие цены. Но с апреля будет рост и, полагаю, рост стремительный», — цитирует Пантелеева РИА «Новости».

Эксперт связывает рост цен на перелеты с тем, что в настоящее время стоимость билетов не обеспечивает рентабельность авиаперевозок. Исходя из этого компаниям придется либо компенсировать это за счет сокращения издержек, либо повышать цены.

Для частичной компенсации издержек, вызванных тем, что в пандемию предложения перелетов превышают спрос, авиакомпании начали навязывать россиянам страховку от коронавируса. В частности, при приобретении билета в итоговую стоимость автоматически добавляется страховой полис в компаниях «ИрАеро», «Уральские авиалинии», S7 Airlines и Smartavia.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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