Apple, Google и Twitter ничем не подтвердили опасность заблокированных аккаунтов Дональда Трампа и приложения Parler Фото: Анна Майорова © URA.RU

За последние дни компании Apple, Google и Twitter заблокировали несколько аккаунтов сторонников американского президента Дональда Трампа и даже приложение Parler, где собирались положительно настроенные к президенту американцы. Аргументом для блокировок был «риск призывов к насилию». URA.RU не нашло таких призывов со стороны Трампа. Агентство собрало аргументы для блокировки сторонников действующего президента США.

«В свете постоянной и неотложной угрозы общественной безопасности мы приостанавливаем размещение приложения Parler в Play Store до тех пор, пока не будут устранены эти проблемы», — объяснили решение о блокировке в Google. Сервис отметил, что требует подчинения политике Google Play от всех приложений.

Twitter объяснил блокировку Трампа тем, что опасается призывов к насилию со стороны Трампа. URA.RU обратило внимание, что противники Трампа в соцсетях не приводят никаких аргументов в поддержку его тотальной блокировки, только припоминают ему попытку запрета TikTok. Тогда президент указал на политическое противостояние США и Китая.

Перевод: «Ирония в том, что TikTok заблокировал Трампа после того, как он хотел заблокировать TikTok, великолепна» Twitter, James

Перевод: «Тот факт, что Трампа забанили в TikTok до того, как у него появилась возможность забанить TikTok в США, делает меня счастливым. Сегодня ничто не может сломить мой дух» Twitter, Maya Luz

Аналогичные аргументы привела Apple, получившая множество жалоб на Parler. «[Жалобы содержали] <…> обвинения в том, что приложение Parler использовалось для планирования, координации и содействия незаконной деятельности в Вашингтоне», — приводит заявление Apple BuzzFeed. В ответ гендиректор Parler объяснил, что компания не собирается уступать политически мотивированным коллегам и выступает за свободу слова. Судя по скриншотам, которые успели сделать BuzzFeed, призывы к насилию в Twitter шли со стороны неких радикалов, желавших выйти на улицы с оружием. Трамп лишь просил сторонников выразить несогласие с результатами выборов, но не штурмовать Капитолий и убивать людей.

Цензурирование Трампа возмутило даже россиян. Так, писатель Захар Прилепин разместил в своем telegram-канале текст, в котором объясняется, почему Apple и Google могут грозить миру тоталитаризмом. В нем он также назвал высокопоставленных сторонников Трампа, которые были забанены вместе с ним. Блокировка президента США уже стала поводом для шуток в Европе, пишет телеканал « Царьград ».