Байкер успокоил Собчак, которая удивилась цене на мотоцикл «Урал»

Мотоцикл «Урал» особенно популярен за границей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Цена мотоцикла с коляской «Урал», который выпускается на Ирбитском мотоциклетном заводе в Свердловской области, абсолютно обоснована. Более того, транспорт особенно популярен за границей. Так байкер Сергей Лежнев ответил журналистке Ксении Собчак, удивившейся, что «Урал» стоит почти 900 тысяч рублей.

О стоимости мотоцикла Собчак написала в своем telegram-канале. «А вы знали, что мотоцикл „Урал“ стоит почти 900к?», — спросила телеведущая, сопроводив пост фотографией с сайта производителя транспортного средства.

«Как мне ее успокоить? Это нормальная цена, хороший мотоцикл — почему он должен стоить три копейки? Это единственный мотоцикл в мире с коляской, который выпускается на заводе. Обычно мотоциклы выпускаются отдельно, а коляски уже другие компании выпускают. Это все тоже недешево», — рассказал в беседе с URA.RU Лежнев.

Байкер подчеркнул, что «Урал» особенно популярен за границей. По его мнению, российский рынок не готов к такому мотоциклу. «У нас [в СССР] „Урал“ понимали, как „валить картошку или навоз на огород“. Сейчас это совсем другой мотоцикл», — заключил Лежнев

Мотожурналист Андрей Родионов в разговоре с URA.RU сравнил мотоцикл «Урал» с транспортом американского бренда Harley-Davidson. «Стоимость такого же архаичного мотоцикла, как Harley-Davidson никого не удивляет? Если у „Урала“ снять все детали с его архаичной рамы, разложить в рядочек и подчитать их себестоимость, они ничем не будут отличаться от деталей мотоциклов, которые стоят от миллиона и выше», — сказал Родионов.

Он также согласился с тем, что в России «Урал» не пользуется такой популярностью, как за рубежом. «Никто, кроме заграничных покупателей, в трезвом уме его [мотоцикл] покупать не будет. Поэтому мы смотрим на Бреда Питта, который рассекает на своем „Урале“ по окрестным дорожкам и ждем его регистрации на российском мотофоруме oppozit.ru», — добавил Родионов.

Ранее в США восхитились новой версией мотоцикла «Урал». Стоимость одного транспортного средства из лимитированной версии российского мотоцикла с коляской Ural Gear Up GEO составляет около двух миллионов рублей.