Политолог: новая элита США ужесточит политику против России

По мнению эксперта, Байден будет проводить жесткую политику в отношении России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Администрация избранного президента США Джозефа Байдена ужесточит политику в отношении России. Об этом заявил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«И до последних событий было неизбежно, что администрация Байдена будет проводить жесткий конфронтационный курс в отношении России, но с учетом этих событий конфронтационная политика в отношении России будет принимать еще более ожесточенный характер. Соответственно, и риторика против России будет еще более одержимой, демонизация России и ее руководства будет еще более рьяной», — заявил Суслов ТАСС.

Политолог объяснил, что традиционной политической элите, которая возвращается к власти в США, нужен внутренний враг, которым сейчас является Трамп, и внешний. В роли последнего обычно выступает Россия, обратил внимание Суслов.

Ранее сторонники республиканца Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов в стране, на которых победил демократ Джо Байден. Во время штурма здания погибли пять человек. После этого Twitter, Facebook и Instagram заблокировали аккаунты Трампа, посчитав, что он через соцсети призывал сторонников к штурму Капитолия. Многие люди, в том числе в России, обвинили компании в цензуре.

Байден вступит в должность президента 20 января. За это время демократы могут добиться импичмента Трампа, пишет « Царьград ».