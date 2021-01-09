Алексей Пушков считает, что IT-компании открыто поддерживают одну из американских партий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Западные IT-компании становятся силовыми структурами. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков, комментируя решение соцсети Twitter заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа.

«Это еще один символ оруэлловского мира в США и сигнал всем, у кого на этот счет еще остались иллюзии», — цитирует Пушкова РИА «Новости». IT-компании США открыто занимают позицию против Трампа и подыгрывают Демократической партии, отметил сенатор.

Ранее сторонники Трампа после его призывов устроили митинг у здания Капитолия, где утверждались результаты выборов президента. Собрание переросло в беспорядки, напоминает RT. Несколько человек погибли. После этого Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа, чтобы избежать дальнейшего подстрекательства к насилию со стороны президента.