Пушков раскритиковал Twitter после блокировки аккаунта Трампа. «Символ оруэлловского мира»

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Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
Алексей Пушков считает, что IT-компании открыто поддерживают одну из американских партий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Западные IT-компании становятся силовыми структурами. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков, комментируя решение соцсети Twitter заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа.

«Это еще один символ оруэлловского мира в США и сигнал всем, у кого на этот счет еще остались иллюзии», — цитирует Пушкова РИА «Новости». IT-компании США открыто занимают позицию против Трампа и подыгрывают Демократической партии, отметил сенатор.

Ранее сторонники Трампа после его призывов устроили митинг у здания Капитолия, где утверждались результаты выборов президента. Собрание переросло в беспорядки, напоминает RT. Несколько человек погибли. После этого Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа, чтобы избежать дальнейшего подстрекательства к насилию со стороны президента.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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