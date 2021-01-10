В Европе опасаются газовой войны из-за российского проекта

Избрание демократа Джозефа Байдена на президентских выборах в США рискует привести к эскалации газовой войны в Европе из-за российского трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщили в шведской газете Svenska Dagbladet.
«Байден — более жесткий противник российских газопроводов в Балтийском море, чем [президент США Дональд] Трамп», — сообщают в шведском СМИ. По мнению журналистов, избранный президент Соединенных Штатов хочет, чтобы Европа закупала именно американский газ. Там напомнили, что будучи вице-президентом Байден заявил, что Европа будет еще более зависимей от российского газа, если будет построен трубопровод по дну Балтийского моря.
Ранее сообщалось, что норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать газопровод «Северный поток-2». Решение объясняется угрозой санкций со стороны США, пишет агентство Nation News. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что американские санкции осложняют строительство российского стратегического проекта, передает VSE42.ru. В разговоре с URA.RU политологи выразили мнение, что массовые беспорядки в США могут помочь России со строительством «Северного потока — 2», так как новая власть в Вашингтоне будет занята решением внутренних проблем страны.
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