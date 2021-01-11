Глава топливного союза: цены на бензин в РФ будут расти постоянно

Резкого скачка цен на бензин в январе ждать не стоит, считает Павел Баженов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цена на бензин в России будет расти постоянно, так как она корректируется с учетом инфляции. Об этом URA.RU рассказал президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.

Ранее эксперты предрекли россиянам резкий рост цен на бензин. Они отмечают, что рост оптовой цены на автомобильное топливо объясняется снижением предложения на внутреннем рынке страны. Это, в свою очередь, говорит о том, что производители из-за более высокой доходности отдали предпочтение экспорту, пишет VSE42.ru.

«Важно понимать, что розничная цена будет расти. В рамках инфляции расти будет точно. Если не случится каких-то экстраординарных событий. Но если это произойдет, то цена может вырасти сильнее, чем инфляция, и опять будет включено ручное регулирование, как это бывает из раза в раз», — заявил Баженов в разговоре с агентством.

Глава НТС отметил, что резкого роста на бензин в январе ждать не стоит. «Биржа сегодня начала первый день работать. Сейчас делать какие-то выводы преждевременно, посмотри, как будет развиваться ситуация в январе. У нас два ключевых фактора, это демпфер и акциз. Акциз проиндексировался, и демпфер соответственно тоже», — сказал Баженов.

Экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин также полагает, что россиянам не стоит ждать резкого скачка цен на бензин. «Я сильного роста цен на бензин не жду. Максимум процентов 8-9 по году. Не сильно большого, потому что покупательная способность населения снижается. Акцизы в этом году повысят один раз, ну, и, несмотря на все эти экспортные пошлины и прочее, цены на нефть не выскочат надолго выше 60 долларов за баррель, что при прочих равных не будет способствовать экспорту именно топлив», — сказал он в беседе с URA.RU.