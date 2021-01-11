Сергей Степанов подал в отставку с поста гендиректора корпорации «ВСМПО-Ависма» (Свердловская область). Новым главой предприятия назначен Дмитрий Осипов. Решение было принято на заседании совета директоров компании 31 декабря. Степанов руководил титановым гигантом полгода.
«Досрочно прекратить полномочия гендиректора ПАО „Корпорация ‚ВСМПО-Ависма‘ Степанова Сергея Станиславовича с 10 января 2021 года. Избрать гендиректором ПАО ‚Корпорация ‚ВСМПО-Ависма‘ Осипова Дмитрия Васильевича на срок с 11 января 2021 по 10 января 2024 года“, — говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
В пресс-службе компании «URA.RU» сообщили, что увольнение Степанова связано с личными причинами. «В его планах уделять больше времени семье и новорожденной дочери. Профессиональные навыки и многолетний опыт Дмитрия Осипова помогут в решении основных задач Корпорации: найти и использовать новые возможности для роста, сохранить высокий уровень конкурентоспособности корпорации, обеспечить стабильно высокую стоимость компании для акционеров», — уточнили там.
Сергей Степанов с С 2013 по июнь 2020 года совмещал должность вице-президента «ЕВРАЗа» (руководитель дивизиона «Уголь») с позицией генерального директора ОАО «Распадская». Дмитрий Осипов с 2007 по 2011 год был гендиректором ОАО «ОХК «Уралхим», одного из крупнейших в мире производителей азотных удобрений. С 2013 по 2020 год занимал должность гендиректора ПАО «Уралкалий», а также являлся председателем правления.
«ВСМПО-Ависма» является градообразующим предприятием Верхней Салды, крупнейшим налогоплательщиком Свердловской области и ключевым поставщиком титановых компонентов для авиакомпаний мира. Из-за коронавирусного кризиса выручка предприятия за год сократилась в 2,5 тысячи раз. Главу корпорации меняют второй раз за год: в мае в отставку ушел многолетний руководитель предприятия Михаил Воеводин (с него взыскала компания убытки на сумму в 1,7 млрд рублей), а уже в июле его преемник — Максим Кузюк.
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