Медики: РФ может грозить карантин из-за британского коронавируса

Приобретенные антитела смогут спасти от британского штамма коронавируса Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В случае быстрого распространения британского штамма коронавируса, в России могут усилить меры по борьбе с пандемией. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев.

В России выявлен первый случай заражения британским штаммом коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что зараженным оказался россиянин, вернувшийся из Соединенного Королевства.

«Безусловно, что этот штамм заразнее, чем его предшественники, поэтому нужно быть готовым, что произойдет быстрое распространение его и в России. В этой связи Роспотребнадзор ситуацию отслеживает, и я уверен, что при первых же признаках того, что увеличивается скорость распространения коронавируса, будет необходимо меры принять», — сказал Токарев.

Президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова напомнила корреспонденту агентства, что из-за появления этой разновидности коронавируса на Европейской территории и в частности в Великобритании значительно вырос уровень заболеваемости и смертности. «Для того, чтобы говорить, какие должны быть предприняты меры надо понимать, с какой скоростью это будет распространяться, какая нагрузка будет на здравоохранения», — отметила эксперт. По ее словам, также необходимо отслеживать какой контингент граждан наиболее подвержен заражению.

Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов считает, что британский штамм будет распространяться и даже вытеснять те штаммы, которые сегодня циркулируют на российской территории. Специалисты согласились, что людям с антителами к COVID-19 не о чем волноваться и они не смогут заразиться повторно.