Экс-сенатор Лисовский войдет в тройку ЕР на выборах в Госдуму

Бывший сенатор от Курганской области Сергей Лисовский войдет в тройку лидеров-единороссов по объединенному списку «Единой России» от Курганской, Тюменской областей, а также ХМАО и ЯНАО. Такие прогнозы озвучили URA.RU политические инсайдеры.
«Лисовский будет третьим в списке. После [замсекретаря генсовета „Единой России“ Дмитрия] Кобылкина и [депутата Госдумы от Тюменской области Эрнеста] Валеева», — сообщил URA.RU высокопоставленный источник. Еще один инсайдер уточнил, что «Лисовский вполне может оказаться в тройке „Единой России“ по спискам в Госдуму».
Другой осведомленный источник поделился, что в партии действительно при обсуждении вероятных лидеров списков звучит фамилия Лисовского. «Ранее с учетом электоральной поддержки были прогнозы, что Лисовский пойдет пятым в списке. Сейчас заговорили о третьем месте, видимо к этому есть предпосылки», — считает инсайдер.
Вероятные лидеры пока точно не определены, считает еще один политик. По его мнению, объединенный список ЕР от Курганской, Тюменской областей, а также ХМАО и ЯНАО сейчас обсуждается и просчитывается с учетом мнения избирателей. «Пока не было социологии говорить о лидерах списка рано, он может поменяться», — считает источник.
В региональном отделении партия «Единая Россия» в Кургане URA.RU ответили, что списки будут сформированы на основании результатов предварительного голосования. Оно пройдет весной. Получить комментарии Лисовского агентству не удалось. На телефонный звонок журналиста экс-сенатор не ответил.
Ранее агентство сообщало, что Кобылкин поведет ЕР на выборы в Госдуму четыре региона УрФО. Источники в «Единой России» сообщали, что Курганскую область на выборах в Госдуму объединят с Тюменской областью и с округами ХМАО и ЯНАО.
Подписывайтесь на URA.RU в