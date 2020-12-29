Кобылкин поведет на выборы в Госдуму четыре региона УрФО

Дмитрию Кобылкину предстоит возглавить список «Единой России» от Курганской области и тюменской матрешки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Замсекретаря генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин, вероятнее всего, станет лидером списка партии на выборах в Госдуму от Курганской области и тюменской матрешки. Об этом URA.RU сообщил информированный источник.

«У Курганской области, Ямала, ХМАО и Тюменской области будет единый список „Единой России“ в Госдуму. Кобылкин — лидер списка», — сообщил URA.RU высокопоставленный собеседник. Источник в политических кругах ЯНАО отметил, что разговоры об объединении регионов ведутся, но окончательного решения еще нет. «То, что Кобылкин возглавит список — сейчас только версия, не более», — считает инсайдер. URA.RU направило запрос в «Единую Россию» с просьбой прокомментировать информацию о том, что Кобылкин возглавит список партии регионов.

Источники в «Единой России» сообщали URA.RU ранее, что Курганскую область на выборах в Госдуму объединят с Тюменской областью и с округами ХМАО и ЯНАО. Собеседники не исключают, что объединение проходит в рамках поддержки Курганской области. Официально комментировать объединение округов в «Единой России» не стали. Ранее звучала информация о том, что на выборах в Госдуму в 2021 году у «Единой России» в Челябинской и Курганской областях будут раздельные избирательные списки.