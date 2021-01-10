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Пассажиропоток принадлежащей властям ЯНАО авиакомпании упал вдвое

© Служба новостей «URA.RU»
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Суперджет авиакомпании
В 2020 году услугами авиакомпании «Ямал» воспользовались порядка 600 тысяч человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По итогам 2020 года пассажиропоток подконтрольной властям ЯНАО авиатранспортной компании (АТК) «Ямал» сократился в два раза. По информации окружного правительства, услугами перевозчика воспользовались около 600 тысяч человек — годом ранее число пассажиров превышало 1 млн.

«Если за 2019 году авиакомпания перевезла больше миллиона пассажиров, то в 2020 году всего около 600 000 человек», — сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правительства ЯНАО. Там объяснили падение показателей сложными экономическими условиями, в которых оказались перевозчики в прошлом году.

Получить комментарии у самого перевозчика оперативно не удалось. В пресс-службу АТК «Ямал» был направлен запрос, на момент публикации ответа не поступило.

При этом окружные власти поддерживают перевозчика. Ранее сообщалось, что правительство полностью компенсировало затраты перевозчика на аренду отечественных лайнеров в течение двух лет.

О миллиардных убытках, которые перевозчик понес из-за вводившихся ограничений по коронавирусу, заявлялось и федеральными властями. У «Ямала» оказались самые большие потери среди российских региональных перевозчиков.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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