Пассажиропоток принадлежащей властям ЯНАО авиакомпании упал вдвое

По итогам 2020 года пассажиропоток подконтрольной властям ЯНАО авиатранспортной компании (АТК) «Ямал» сократился в два раза. По информации окружного правительства, услугами перевозчика воспользовались около 600 тысяч человек — годом ранее число пассажиров превышало 1 млн.
«Если за 2019 году авиакомпания перевезла больше миллиона пассажиров, то в 2020 году всего около 600 000 человек», — сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правительства ЯНАО. Там объяснили падение показателей сложными экономическими условиями, в которых оказались перевозчики в прошлом году.
Получить комментарии у самого перевозчика оперативно не удалось. В пресс-службу АТК «Ямал» был направлен запрос, на момент публикации ответа не поступило.
При этом окружные власти поддерживают перевозчика. Ранее сообщалось, что правительство полностью компенсировало затраты перевозчика на аренду отечественных лайнеров в течение двух лет.
О миллиардных убытках, которые перевозчик понес из-за вводившихся ограничений по коронавирусу, заявлялось и федеральными властями. У «Ямала» оказались самые большие потери среди российских региональных перевозчиков.
Подписывайтесь на URA.RU в