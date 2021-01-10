Смена прокурора Челябинской области даст старт новым отставкам

После ухода Виталия Лопина может смениться руководство прокуратуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

После ухода Виталия Лопина с поста прокурора Челябинской области в надзорном ведомстве может уволиться еще несколько руководителей уровня зампрокурора. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Зампрокурора Павел Вепрев, который после ухода Лопина в отпуск стал и. о. руководителя, не рассматривается на эту должность, — пояснил источник. — Он будет „и.о“ до тех пор, пока в Москве не определятся с кандидатурой нового прокурора. Это может затянуться на несколько месяцев». Потом Вепрев может возглавить прокуратуру в другом регионе. «Если, конечно, покажет в Челябинске, что может руководить ведомством», — отметил инсайдер. Как отметил источник, Вепрев хотя и считается «варягом» в Челябинске, но он проработал здесь после перевода с космодрома «Восточный» (Амурская область) больше года.

«Новыми прокурорами субъектов РФ сейчас становятся те, кто до назначения работал в другом регионе, — пояснил источник. — Поэтому Лопину предлагали прокуратуры в Мурманской области и в Мордовии, от которых он отказался. После двух отказов последовал рапорт об отставке». Что касается трех других действующих заместителей Лопина, то они могут уйти в отставку еще до прихода нового руководителя.

«Теперь такая практика. Меняется прокурор, присылают „варягов“ в новые замы. Евгений Саломатов, которому 62 года, уйдет на заслуженный отдых. Евгения Тиунова могут перевести в другой регион. А Игоря Трошкина могут просто попросить уйти в отставку. Косвенным доказательством этого является тот факт, что именно Вепрев стал и. о. прокурора, а не Трошкин, работающий в статусе первого зама», — пояснил инсайдер.

В прокуратуре об уходе Лопина узнали перед Новым годом, он сообщил об этом коллективу. Отпуск Лопина продлится до 3 февраля, после чего должны подписать указ о его отставке. В пресс-службе прокуратуры кадровые перестановки не комментируют.