Известный политтехнолог, автор концепции «Политбюро 2.0», Евгений Минченко не будет руководить предвыборным штабом партии «Новые люди» во время кампании в Госдуму 2021 года. Об этом URA.RU сообщил источник в среде политтехнологов. По словам инсайдера, Минченко не смог убедить лидера политобъединения Алексея Нечаева в качестве своей стратегии.
«Минченко не смог защитить перед Нечаевым стратегию [ведения предвыборной кампании]. Было много вариантов, но он ни один не приняли. Вся команда Минченко вышла из проекта. В Москве сейчас проходит тренинг для региональных активистов. Там команды Минченко уже нет, хотя планировали их звать», — рассказал инсайдер. Предполагается, что Минченко продолжит сотрудничество в качестве внешнего политконсультанта партии.
«Команда „Минченко консалтинг“ была привлечена партией „Новые люди“ для разработки предвыборной стратегии и аудита системы коммуникаций. Партия результатами этого сотрудничества удовлетворена. В данный момент Евгений Минченко продолжает консультировать руководство партии», — сообщила пресс-секретарь «Новых людей» Екатерина Еременко.
В разговоре с агентством Минченко не стал раскрывать подробности работы в партии. «Я подтверждаю, что сотрудничаю «Новыми людьми уже полтора месяца, и продолжаю сотрудничество. Но считаю некорректным говорить о какие-то деталях», — заявил политтехнолог.
О том, что политтехнолог возглавит штаб новой политсилы стало известно 30 ноября 2020 года. По данным крупнейшего политического телеграм-канала «Незыгарь», в 2010 году партия «Республика», политтехнологом которой был Минченко, через несколько месяцев после создания прошла в парламент Кыргызстана, набрав 13% голосов. В 2016 году эксперт якобы обеспечил победу президенту Молдавии Игорю Додону. Сам Минченко предпочел не комментировать эти данные.
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