Евгений Минченко не смог защитить стратегию ведения кампании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Известный политтехнолог, автор концепции «Политбюро 2.0», Евгений Минченко не будет руководить предвыборным штабом партии «Новые люди» во время кампании в Госдуму 2021 года. Об этом URA.RU сообщил источник в среде политтехнологов. По словам инсайдера, Минченко не смог убедить лидера политобъединения Алексея Нечаева в качестве своей стратегии.

«Минченко не смог защитить перед Нечаевым стратегию [ведения предвыборной кампании]. Было много вариантов, но он ни один не приняли. Вся команда Минченко вышла из проекта. В Москве сейчас проходит тренинг для региональных активистов. Там команды Минченко уже нет, хотя планировали их звать», — рассказал инсайдер. Предполагается, что Минченко продолжит сотрудничество в качестве внешнего политконсультанта партии.

«Команда „Минченко консалтинг“ была привлечена партией „Новые люди“ для разработки предвыборной стратегии и аудита системы коммуникаций. Партия результатами этого сотрудничества удовлетворена. В данный момент Евгений Минченко продолжает консультировать руководство партии», — сообщила пресс-секретарь «Новых людей» Екатерина Еременко.

В разговоре с агентством Минченко не стал раскрывать подробности работы в партии. «Я подтверждаю, что сотрудничаю «Новыми людьми уже полтора месяца, и продолжаю сотрудничество. Но считаю некорректным говорить о какие-то деталях», — заявил политтехнолог.

О том, что политтехнолог возглавит штаб новой политсилы стало известно 30 ноября 2020 года. По данным крупнейшего политического телеграм-канала «Незыгарь», в 2010 году партия «Республика», политтехнологом которой был Минченко, через несколько месяцев после создания прошла в парламент Кыргызстана, набрав 13% голосов. В 2016 году эксперт якобы обеспечил победу президенту Молдавии Игорю Додону. Сам Минченко предпочел не комментировать эти данные.