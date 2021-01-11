Врач оценил метод лечения коронавируса с помощью радиации

Лечить коронавирус с помощью радиации вряд ли удастся, считает президент Европейского общества сердечно-сосудистых радиологов и руководитель Центра лучевой диагностики ФГБУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава РФ Валентин Синицын. В разговоре с URA.RU он отметил, что с вирусными заболеваниями ранее еще не боролись подобными методами.
Ранее специалисты УрФУ и Академии наук Республики Узбекистан пришли к выводу, что слабые дозы радиации способны уничтожить коронавирус и его мутации без вреда человеку. Сейчас коллектив ученых разрабатывает соответствующую методику лечения, пишет «Ридус».
Радиолог подтвердил, что радиацией лечат многие болезни, в том числе, рак. «Но, сказать вам честно, я очень сильно сомневаюсь, что [с помощью радиации удастся лечить коронавирус]. Все-таки это инфекционное заболевание, и представить, что вирусные заболевания будут лечиться радиацией, пока сложно», — заявил Синицын. При этом эксперт уточнил, что если ученым все же удастся разработать эффективный метод лечения COVID-19 с помощью радиации, это будет большой прорыв в науке.
Как считает научный сотрудник Института имени Гамалеи, доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, лечение коронавируса дозами радиации может быть опасно. Он уверен, что лучше использовать ее и ультрафиолет для дезинфекции поверхностей и воздуха, передает его слова РИА «Новости».
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