ВОЗ: в 2021 году коллективного иммунитета от COVID-19 не будет

Стартовавшие по всему миру прививочные кампании не успеют в этом году создать коллективный иммунитет для человечества. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан на брифинге организации.
«Даже теперь, когда вакцины начали защищать наиболее уязвимых людей, мы не сможем достичь какого-либо уровня популяционного или коллективного иммунитета в 2021 году», — цитирует ее «Интерфакс». Сваминатан добавила, что пока вакцинация не приняла массовый характер, соблюдать социальные меры против коронавируса по прежнему важно.
Ранее президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова назвала условие, при котором пандемия коронавируса в России будет остановлена. Для этого в максимально короткие сроки необходимо привить три четверти жителей страны.
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