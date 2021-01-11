США пригласили Россию на инаугурацию Байдена

На инаугурацию избранного президента США Джо Байдена пригласили Россию. Об этом сообщили представители российского посольства в Вашингтоне.
«Приглашение получено», — рассказали агентству РИА «Новости» в российской дипмиссии. Отмечается, что на мероприятии планирует присутствовать посол.
Церемония состоится 20 января. Нынешний лидер США Дональд Трамп не намерен присутствовать на инаугурации, передает «Национальная служба новостей». Конгресс США утвердил избрание Байдена президентом страны. Решение было принято после захвата Капитолия.
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