11 января 2021

США пригласили Россию на инаугурацию Байдена

© Служба новостей «URA.RU»
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День независимости США в Хаятте. Екатеринбург, ван маерссен отто ханс, американский флаг, сша
Российских посол будет присутствовать при вступлении Джо Байдена в должность главы государства Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На инаугурацию избранного президента США Джо Байдена пригласили Россию. Об этом сообщили представители российского посольства в Вашингтоне.

«Приглашение получено», — рассказали агентству РИА «Новости» в российской дипмиссии. Отмечается, что на мероприятии планирует присутствовать посол.

Церемония состоится 20 января. Нынешний лидер США Дональд Трамп не намерен присутствовать на инаугурации, передает «Национальная служба новостей». Конгресс США утвердил избрание Байдена президентом страны. Решение было принято после захвата Капитолия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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