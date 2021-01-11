Проверка связана и со сменой власти в районе, и с нестабильной политической ситуацией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Контрольно-счетная палата Челябинской области начинает проверку Катав-Ивановского района. Об этом сообщается в официальном telegram-канале палаты. Проверка проводится по поручению губернатора Алексея Текслера.

«С 18 января приступаем к проведению комплексного контрольного мероприятия в Катав-Ивановском муниципальном районе. В программу проверки включены расходы на реализацию госпрограмм и региональных проектов, управление муниципальным имуществом и земельными участками, госзакупки и др.», — уточнили в telegram-канале палаты. В палате добавили, что контрольное мероприятие предусмотрено пунктами 1.3 и 1.6 годового плана работы КСП.

«Проверка связана и со сменой власти в районе, и с нестабильной политической ситуацией», — сообщил URA.RU источник в резиденции губернатора. Катав-Ивановский район является самым проблемным в регионе. Попытка действующего главы Евгения Киршина переизбраться была сорвана депутатами районного собрания. Сейчас он остался на своем посту до избрания сменщика.

Первое заседание конкурсной комиссии назначено на 21 января, итоговое — на 25 января 2021 года. Пока на пост главы района претендуют 13 человек, включая бывшего адвоката экс-замгубернатора Андрея Косилова в резонансном деле о ДТП с молодыми екатеринбуржцами.