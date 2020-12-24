Челябинский экс-мэр, покинув колонию, решил вернуть себе власть

Обвинительное заключение по делу о вымогательстве и незаконном владении оружием утверждал замгенпрокурора Юрий Золотов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

На конкурс по выборам главы Катав-Ивановского района выдвинулся бизнесмен Марат Шаюков. Ранее он уже занимал этот пост, но стал фигурантом уголовного дела и отбыл срок за вымогательство и незаконное хранение оружия. Эту информацию подтвердил URA.RU вице-губернатор Станислав Мошаров, курирующий данный муниципалитет.

«Шаюков действительно заявился на конкурс как частный предприниматель. Если судимость не погашена, его просто не допустят до выборов», — рассказал Мошаров URA.RU. Связаться с Шаюковым не удалось.

Шаюков пришел к власти по итогам мартовских выборов 2010 года. Он управлял районом чуть больше трех месяцев, после чего был задержан сотрудниками полиции и ФСБ. Чиновник вымогал у лесхоза взятку в размере 9,7 млн рублей, требуя продать ему древесину со скидкой в 4,4 млн рублей и передать долю в уставном капитале. При обыске у него нашли пистолет «ИЖ-79», переделанный из газового под боевые патроны. В декабре 2011 года Челябинский облсуд приговорил его к 7 годам и 3 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 1 млн рублей, а также запретил занимать муниципальные должности в течение 2,5 лет.

Выборы в Катав-Ивановском районе объявили, поскольку попытка действующего главы Евгения Киршина переизбраться была сорвана депутатами районного собрания. Сейчас он остался на своем посту до избрания сменщика. Первое заседание конкурсной комиссии назначено на 21 января, итоговое — на 25 января 2021 года. Пока на пост главы района претендуют 13 человек, включая бывшего адвоката экс-замгубернатора Андрея Косилова в резонансном деле о ДТП с молодыми екатеринбуржцами.