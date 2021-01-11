В Екатеринбурге, где в пожаре умерло 8 человек, ищут еще погибших

Тела погибших еще лежат у подъезда Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге, где во время пожара в жилом доме скончались восемь человек, возможно увеличение списка погибших. Спасители готовятся вскрывать квартиры в подъезде с помощью специального оборудования, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Приехали пожарные с инструментом — пилы, будут вскрывать квартиры. Не исключены еще трупы», — сообщил корреспондент URA.RU. По словам спасателей, люди, выходившие из квартир задыхались на лестничных клетках, тем, кто остался в квартирах, как правило, удалось спастись.

Подросток с 7 этажа рассказал корреспонденту, что запретил бабушке выходить на лестницу, вместе они отправились на балкон, где дождались помощи спасателей.

В ночь на 12 января в Екатеринбурге в девятиэтажном жилом доме на улице Рассветной произошел пожар. Было эвакуировано 90 жильцов. На базе гимназии №176 развернут пункт временного размещения для эвакуированных жильцов дома, с жителями работают психологи МЧС России. Одна из жительниц горящего дома просила о помощи в своем Twitter.