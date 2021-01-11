11 января 2021
10 января 2021
09 января 2021

Уволенный директор пермского фонда капремонта нашел работу в ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ. Пермь, квитанции, отопление, жкх, горячая вода, счет
Дмитрий Баранов назначен руководителем ГБУ «Центр расчетов в ЖКХ Пермского края» Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

Экс-руководитель фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрий Баранов возглавил региональный Центр расчетов в ЖКХ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе краевого министерства ЖКХ. 11 января Баранов был уволен из фонда по собственному желанию после гибели женщины при обрушении строительного перехода в центре Перми.

«Дмитрий Баранов возглавил ГБУ „Центр расчетов в ЖКХ Пермского края“. Предметом деятельности ГБУ является оценка проектов, оказание содействия муниципалитетам в процессе подготовки проектов благоустройства», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства.

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Баранов возглавил фонд капремонта в 2017 году, когда вице-премьером регионального правительства был назначен Антон Удальев. До этого Удальев был руководителем краевого УФАС России, а Баранов — его заместителем. 12 января исполняющим обязанности руководителя фонда стал бывший командир полка ДПС Перми Владимир Хлебников, который до июня 2020 года возглавлял администрацию Кировского района Перми.

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