11 января 2021

Соцсети разозлил пожар в Екатеринбурге. «Окна открыть мозгов не хватило?»

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на улице Рассветная. Екатеринбург, мчс, полиция, последствия пожара, рассветная
В Twitter считают, что спасателей нужно было дожидаться в квартире Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российских пользователей соцсетей поразила трагедия, произошедшая в Екатеринбурге. Они высказали слова соболезнования и напомнили о правилах поведения во время пожара.

В Екатеринбурге на ул. Рассветная, 7 в ночь на 12 января произошел пожар. Несколько человек погибли. Жительница горящего дома в просила помощи в Twitter. Ей выжить не удалось.

В соцсетях соболезнуют родственникам погибших в пожаре
Twitter
Те, кто следил за ситуацией, надеялись на лучший исход
Twitter

Некоторые пользователи Twitter осудили поведение девушки, которая просила помощи в соцсетях, когда начался пожар. Они также указали на ее ошибки и рассказали, как нужно было себя вести в такой ситуации, чтобы выжить.

Некоторые пользователи считают, что спастись от задымления возможно, если пожар начался на нижних этажах
Twitter
В соцсети не поняли, почему девушка не попыталась спастись самостоятельно
Twitter
В Twitter удивились, тому, что женщина просившая помощи в соцсети выложила селфи во время пожара
Twitter

Некоторые считают, что просить помощи в соцсетях не действенный способ, чтобы сообщить о задымлении
Twitter

Нашлись и те, кто нашел оправдание действиям женщины, оказавшейся в горящем здании. Также пользователи соцсетей объяснили большое количество жертв пожара.

Один пользователь считает, что девушка запаниковала
Twitter
В Twitter поделились рекомендациями, как себя нужно вести во время пожара
Twitter
Число погибших объяснили безграмотностью
Twitter

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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