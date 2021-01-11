В соцсетях соболезнуют родственникам погибших в пожаре
Twitter
Те, кто следил за ситуацией, надеялись на лучший исход
Twitter
Некоторые пользователи Twitter осудили поведение девушки, которая просила помощи в соцсетях, когда начался пожар. Они также указали на ее ошибки и рассказали, как нужно было себя вести в такой ситуации, чтобы выжить.
Некоторые пользователи считают, что спастись от задымления возможно, если пожар начался на нижних этажах
Twitter
В соцсети не поняли, почему девушка не попыталась спастись самостоятельно
Twitter
В Twitter удивились, тому, что женщина просившая помощи в соцсети выложила селфи во время пожара
Twitter
Некоторые считают, что просить помощи в соцсетях не действенный способ, чтобы сообщить о задымлении
Twitter
Нашлись и те, кто нашел оправдание действиям женщины, оказавшейся в горящем здании. Также пользователи соцсетей объяснили большое количество жертв пожара.
Один пользователь считает, что девушка запаниковала
Twitter
В Twitter поделились рекомендациями, как себя нужно вести во время пожара