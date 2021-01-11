В Twitter считают, что спасателей нужно было дожидаться в квартире Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российских пользователей соцсетей поразила трагедия, произошедшая в Екатеринбурге. Они высказали слова соболезнования и напомнили о правилах поведения во время пожара.

В Екатеринбурге на ул. Рассветная, 7 в ночь на 12 января произошел пожар. Несколько человек погибли. Жительница горящего дома в просила помощи в Twitter. Ей выжить не удалось.

В соцсетях соболезнуют родственникам погибших в пожаре Twitter

Те, кто следил за ситуацией, надеялись на лучший исход Twitter

Некоторые пользователи Twitter осудили поведение девушки, которая просила помощи в соцсетях, когда начался пожар. Они также указали на ее ошибки и рассказали, как нужно было себя вести в такой ситуации, чтобы выжить.

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Некоторые считают, что просить помощи в соцсетях не действенный способ, чтобы сообщить о задымлении Twitter

Нашлись и те, кто нашел оправдание действиям женщины, оказавшейся в горящем здании. Также пользователи соцсетей объяснили большое количество жертв пожара.

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