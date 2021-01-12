Депутат Тюменской областной думы претендует на пост мэра Сургута

Депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков подал документы для участия в выборах главы Сургута. Об этом URA.RU сообщил сам народный избранник.
«У меня за плечами есть опыт губернаторской кампании. Сургут на этих выборах демонстрирует супердемократию, я стал 61-м кандидатом. Правильно это или нет — вопрос спорный. Оценивать мои шансы будет конкурсная комиссия и городской депутатский корпус», — прокомментировал Селюков.
Помимо депутата Тюменской областной Думы на выборах главы Сургута сегодня появилось еще три кандидата. Один из них работник компании «Газпромнефть» Михаил Гринченко и сотрудница МУП «СРЭС» Наталья Бенюх. Третий пожелал остаться анонимным. Таким образом, общее число претендентов на пост главы Сургута достигло 63 человек.
Ранее URA.RU сообщало, что по версии инсайдеров реальный кандидат на пост главы Сургута появится в последний день приема документов — 12 января. К числу вероятных претендентов относят и. о. главы Сургута Анну Томазову, главу Сургутского района Андрея Трубецкого и депутата Думы ХМАО Андрея Филатова.
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