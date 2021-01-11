Ранее Александр Высокинский допускал, что выдвинется в Госдуму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Список «Единой России» на выборах в Госдуму по Свердловской области могут возглавить действующие депутаты от региона Павел Крашенинников и Сергей Чепиков (олимпийский чемпион по биатлону), а также экс-мэр Екатеринбурга, и. о. первого замгубернатора Александр Высокинский. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом соответствующих переговоров.

«Первые три места в списке, скорее всего, займут Крашенинников, Чепиков и Высокинский», — поделился инсайдер. По его словам, такая расстановка не является окончательной и может измениться к старту кампании.

В разговоре с агентством Чепиков подтвердил намерение переизбраться в Госдуму, но отметил, что информации о том, что он войдет в первую тройку списка «ЕР» в Свердловской области, у него нет. «Стоит дождаться результатов предварительного голосования», — сказал олимпийский чемпион по биатлону. В действующем созыве Госдумы он представляет Березовский одномандатный округ.

Крашенинников — председатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству и один из соавторов поправок в Конституцию РФ — на момент публикации был недоступен для комментариев. Высокинский, оставивший пост главы Екатеринбурга 22 декабря, не ответил на вопрос корреспондента в мессенджере. Ранее экс-мэр не исключал, что выдвинется на выборы в Госдуму. Лидер свердловской «Единой России» Виктор Шептий не ответил на звонок URA.RU.

Региональные списки «ЕР» на выборах в Госдуму утверждаются на партийном съезде. В 2016 году в первую тройку свердловского партсписка вошли Крашенинников (первое место), Андрей Ветлужских и Александр Петров.