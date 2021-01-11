Челябинский педагог после COVID умер за рулем по пути в больницу

Коллеги и ученики Валерия Архипа выражают семье соболезнования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В Копейске (Челябинская область) 11 января за рулем автомобиля по пути из одной больницы в другую скончался известный в городе педагог Валерий Архип. Об этом сообщила дочь погибшего Светлана Колодкина.

«Мои родители перенесли коронавирус в декабре, но переболели вроде без последствий и перед праздниками вышли на работу. 10 января ночью папа почувствовал себя плохо, скорая измерила давление, сняла кардиограмму и дала лекарства, порекомендовав обязательно обратиться к кардиологу. Утром он отменил занятия в школе и посетил врача, его отправили в другую больницу. Он сам поехал за рулем и врезался в сугроб», — рассказала URA.RU дочь педагога.

Как семье рассказали очевидцы, автомобиль врезался в сугроб на улице Федячкина, машина буксовала несколько минут, пока на нее не обратили внимание прохожие. Они заглушили двигатель, вызвали скорую и вытащили мужчину на улицу. Медики констатировали смерть водителя.

Преподаватель вел ОБЖ, танцевальные кружки, военную подготовку и другие дисциплины, организовывал выступления юнармейцев на парадах и был очень любим учащимися. Коллеги и ученики Валерия Архипа выражают семье соболезнования и начали сбор средств на проведение достойных похорон. Как рассказала дочь погибшего, прощание назначено на 12:00 15 декабря в «Мемориале» (Копейск, ул. Братьев Гожевых, 5А).

Ранее в Челябинской области от коронавируса скончались известный в Карталинском районе педагог, директор многоотраслевого техникума Сагындык Ермухаметов, учитель математики лицея №92 Раиса Бастракова и проректор Южно-Уральского института искусств, профессор Виктор Бабюк.