11 января 2021

В ЯНАО скончался известный педагог

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Ушел из жизни директор Ямальского многопрофильного колледжа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На 58 году жизни 11 января скончался директор Ямальского многопрофильного колледжа Игорь Трисорука. Об этом сообщили в департаменте образования ЯНАО.

«За годы трудовой деятельности при его непосредственном участии произошли значительные изменения в системе профессионального образования автономного округа. В этот траурный день выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и уважал Игоря Михайловича», — говорится в сообщении на сайте департамента.

Игорь Трисорука много лет преподавал в Ямальском многопрофильном колледже и последние 10 лет был его директором. Он обучил не одну тысячу студентов, которые выпускались из стен этого колледжа, являющимся одним из главных средних специальных учебных заведений региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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