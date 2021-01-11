В ЯНАО скончался известный педагог

Ушел из жизни директор Ямальского многопрофильного колледжа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На 58 году жизни 11 января скончался директор Ямальского многопрофильного колледжа Игорь Трисорука. Об этом сообщили в департаменте образования ЯНАО.

«За годы трудовой деятельности при его непосредственном участии произошли значительные изменения в системе профессионального образования автономного округа. В этот траурный день выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и уважал Игоря Михайловича», — говорится в сообщении на сайте департамента.

Игорь Трисорука много лет преподавал в Ямальском многопрофильном колледже и последние 10 лет был его директором. Он обучил не одну тысячу студентов, которые выпускались из стен этого колледжа, являющимся одним из главных средних специальных учебных заведений региона.