В структуре курганского правительства начались сокращения

В Кургане бюджетникам предлагают меньший оклад или расторжение трудового договора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В управлении по обеспечению деятельности правительства Курганской области начались сокращения. Его сотрудникам предлагают перейти на другие должности с меньшим окладом или грозят расторгнуть трудовой договор. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, знакомые с ситуацией.

«Под Новый год некоторые получили уведомления о сокращении с марта, ранее об этом нам не говорили. Многих вызвали к замдиректора и, не давая прочитать, торопили людей подписывать новый трудовой договор. При этом не позволили даже снять копии, чтобы ознакомиться», — рассказал один их сотрудников. Работники ГБУ пояснили, что изменения начнут действовать с 1 марта.

Некоторые бюджетники получили уведомления об изменении должности и оклада. К примеру, инженеру-хозяйственнику предложена должность инженера-программиста зарплатой 9 800 рублей вместо 13 900. «Люди ушли сами. В конце года уволился инженер, воспитывающий ребенка-инвалида. Пришлось ему встать на биржу», — пояснили сотрудники.

С их слов, после реорганизации двух ГБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства Курганской области» и «Управления гостиничного хозяйства» ушли примерно 50 человек. При этом ставки не остались пустующими — к примеру, появился менеджер, который работал звукотехником на стадионе, рассказал бывший сотрудник ГБУ.

В департамент информационной и внутренней политики региона направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее агентство сообщало, что реорганизованное управление по обеспечению деятельности правительства Зауралья возглавил Антон Науменко (перешел из дирекции спортобъектов). После реорганизации сотрудники опасались сокращений.