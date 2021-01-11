Губернатор ЯНАО нашел, как решить проблему промерзающих домов

Все коммунальные аварии в новогодние праздники были зафиксированы в старых деревянных домах Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

При подготовке к зиме особое внимание будет уделяться старым деревянным домам. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на состоявшемся совещании по итогам длинных новогодних выходных. Для отчета о том, какие именно работы проводились, коммунальщиков обяжут предоставлять фото- и видеозаписи.

«Проблемные дома каждый год одни и те же, все адреса известны. При подготовке к следующему осенне-зимнему сезону нужно составить список этих домов и уделить им особое внимание», — подчеркнул Дмитрий Артюхов. По словам главы региона, пока старые дома не расселены, их нужно максимально готовить к холодам, а для отчетности по проведенным работам должна быть отдельная форма — с фото- и видеофиксацией.

Поручение главы региона прозвучало после доклада зама губернатора — директора окружного департамента государственного жилищного надзора Сергея Карасева. Он сообщил, что за период новогодних праздников в жилищно-коммунальном комплексе ЯНАО серьезных аварий зафиксировано не было, а локальные нарушения в сфере жизнеобеспечения были связаны в основном с промерзанием труб в деревянных домах из-за недостаточно качественной подготовки к зиме.

Ранее сообщалось, что в связи с установившимися на Ямале холодами коммунальщики еще до праздников были переведены на усиленный режим работы. В планах правительства ЯНАО — полностью расселить ветхие и аварийные дома, для этого не только активно ведется строительство капитального жилья, но и вносятся коррективы в региональное законодательство.