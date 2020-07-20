Суд признал схиигумена Сергия экстремистом

Схиигумен получает уже второе административное наказание Фото: Среднеуральский женский монастырь © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Романов) признан экстремистом. Такое решение вынес суд города Верхняя Пышма (Свердловская область) — передает с места событий корреспондент URA.RU.

«Признать Романова Николая Васильевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 18 тысяч рублей», — огласил свое решение судья Сергей Антилогов.

Схиигумен Сергий (Романов) обвинялся также по 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» за оскорбительные высказывания в адрес некоторых социальных групп. Ранее мировой судья Верхнепышминского горсуда признал отца Сергия виновным в распространении фейков о коронавирусе.

Ранее екатеринбургская епархия лишила монаха права проповедовать за то, что он предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса. После того, как из обители сбежали несколько монахинь, включая игуменью, старец перевел монастырь под свое прямое управление. К моменту рассмотрения дела отца Сергия в церковном суде появилась информация о насилии над подростками в монастыре — в результате схиигумена лишили сана священника.

На днях схиигумен потребовал от президента России передать ему власть в стране — после этого история вокруг схиигумена и его монастыря перешла в политическую плоскость. В поддержку схиигумена выступил экс-полковник ГРУ, осужденный за попытку госпереворота Владимир Квачков), а также экс-глава свердловского ГУФСИН Александр Жарков, который возглавлял ИК-13, когда отец Сергий сидел там за убийство. В царские дни старец провел альтернативый РПЦ крестный ход и сообщил, что хочет уйти на небеса.