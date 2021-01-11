Пиарщику отца Сергия грозит новый арест за экстремизм

Всеволод Могучев проходит по новому делу Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Октябрьский районный суд Екатеринбурга начал рассмотрение административного дела в отношении помощника отца Сергия Всеволода Могучева. В данный момент судья изучает требование МВД арестовать пиарщика, только отбывающего арест за неповиновение силовикам, по делу об экстремизме, передает с места событий корреспондент URA.RU.

О привлечении Могучева к ответственности стало известно утром 12 января. «Сегодня с утра позвонили из Октябрьского суда и сообщили, что на 11 часов назначено рассмотрение административного дела по статье 20.3.1 „Экстремизм“. Потом позвонил Всеволод и рассказал, что к нему в спецприемник приехали сотрудник центра „Э“ и сотрудник УМВД Екатеринбурга», — рассказал агентству адвокат Могучева Михаил Толмачев.

В ГУ МВД по Свердловской области претензии силовиков к Всеволоду Могучеву не комментируют.

Могучев был задержан вслед за отцом Сергия. 30 декабря он был арестован пять суток за неповиновение полиции. Свердловский областной суд отменил это решение и отправил дело на пересмотр, после чего ему дали 15 суток административного ареста. Срок первого ареста заканчивается 12 января.