11 января 2021

Пиарщику отца Сергия грозит новый арест за экстремизм

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Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск, могучев всеволод
Всеволод Могучев проходит по новому делу Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Дело отца Сергия

Октябрьский районный суд Екатеринбурга начал рассмотрение административного дела в отношении помощника отца Сергия Всеволода Могучева. В данный момент судья изучает требование МВД арестовать пиарщика, только отбывающего арест за неповиновение силовикам, по делу об экстремизме, передает с места событий корреспондент URA.RU.

О привлечении Могучева к ответственности стало известно утром 12 января. «Сегодня с утра позвонили из Октябрьского суда и сообщили, что на 11 часов назначено рассмотрение административного дела по статье 20.3.1 „Экстремизм“. Потом позвонил Всеволод и рассказал, что к нему в спецприемник приехали сотрудник центра „Э“ и сотрудник УМВД Екатеринбурга», — рассказал агентству адвокат Могучева Михаил Толмачев.

В ГУ МВД по Свердловской области претензии силовиков к Всеволоду Могучеву не комментируют.

Могучев был задержан вслед за отцом Сергия. 30 декабря он был арестован пять суток за неповиновение полиции. Свердловский областной суд отменил это решение и отправил дело на пересмотр, после чего ему дали 15 суток административного ареста. Срок первого ареста заканчивается 12 января.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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