В ЯНАО появились дешевые авиабилеты на юг

Авиакомпания «Ямал» открыла продажу субсидированных билетов в Сочи Фото: Владимир Жабриков

Авиакомпания «Ямал» открыла продажу льготных авиабилетов в Сочи. Стоимость билета составит 9900 рублей на человека в одну сторону. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

На официальном сайте «Ямал» говорится, что перелеты будут осуществляться с мая по сентябрь. С 3 мая будут выполняться рейсы из Нового Уренгоя в Сочи по понедельникам и пятницам, а обратно — по понедельникам и четвергам. Из Салехарда улететь в Сочи можно будет по тем же дням, что и из Нового Уренгоя, но обратные рейсы запланированы на вторник и субботу.

С 5 мая начнет действовать рейс Надым — Сочи по средам, обратно — по вторникам. Из Ноябрьска перелеты будут осуществляться по воскресениям, а из Сочи по субботам.

Ранее URA RU публиковало список новых рейсов на юг, открытых в ЯНАО. Туда вошли Сочи, Симферополь и другие города.