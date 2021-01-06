Аэропорты ЯНАО открывают новые рейсы на юг

В первом квартале 2021 года появятся рейсы из ЯНАО в южные регионы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2021 году на Ямале увеличится количество субсидируемых рейсов. В частности, открываются новые рейсы в южные регионы России.

«Среди новых рейсов — „Надым — Сочи“, „Надым — Симферополь“, „Ноябрьск — Сочи“, „Красноселькуп — Салехард“ и „Красноселькуп — Тюмень“», — сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО. Билеты на летние рейсы по южным направлениям появятся в первом квартале этого года. Старт рейсов из Красноселькупа станет известен после открытия постоянных пассажирских перевозок на этом направлении. Также сохранятся субсидируемые перевозки по 34 межрегиональным направлениям в стране.

В конце 2020 года стало известно, что аэропорт Красноселькупа начнет обслуживать коммерческие лайнеры спустя девять лет с начала реконструкции взлетно-посадочной полосы. Три раза в неделю из ЯНАО будут летать рейсы в Тюмень. Также планируется ввести маршрут «Красноселькуп — Салехард». Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО отдали авиакомпании Utair субсидируемые рейсы из Красноселькупа в Тюмень.