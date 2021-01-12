Жириновский захотел занять место Трампа в фильме «Один дома 2». Фото

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32 съезд партии ЛДПР. Москва, жириновский владимир, лдпр, ввж
Владимир Жириновский разместил изображение, на котором он находится в декорациях фильма «Один дома 2» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил заменить президента США Дональда Трампа в фильме «Один дома 2» на себя. Соответствующий пост политик разместил в своем twitter-аккаунте.

«Если американцев так пугает присутствие Трампа во второй части „Один дома 2“, то его роль могу исполнить я», — написал Жириновский в социальной сети. Он рассказал, что во время съемок фильма посещал Нью-Йорк вместе с членами ЛДПР. Российский политик прикрепил к посту изображение, на котором он находится в декорациях фильма «Один дома 2».

Ранее фанаты комедии вырезали Трампа из фильма, поставив на его место фотографии знаменитостей и политиков. Некоторые вовсе оставили пустое место вместо изображения Трампа.

В США растет недовольство политикой Трампа. Спикер палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси назвала Трампа «служанкой» президента РФ Владимира Путина. Это связывают с беспорядками в стране 6 января, когда протестующие захватили здание Капитолия в день оглашения победы Джо Байдена в президентских выборах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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