Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил заменить президента США Дональда Трампа в фильме «Один дома 2» на себя. Соответствующий пост политик разместил в своем twitter-аккаунте.
«Если американцев так пугает присутствие Трампа во второй части „Один дома 2“, то его роль могу исполнить я», — написал Жириновский в социальной сети. Он рассказал, что во время съемок фильма посещал Нью-Йорк вместе с членами ЛДПР. Российский политик прикрепил к посту изображение, на котором он находится в декорациях фильма «Один дома 2».
Ранее фанаты комедии вырезали Трампа из фильма, поставив на его место фотографии знаменитостей и политиков. Некоторые вовсе оставили пустое место вместо изображения Трампа.
В США растет недовольство политикой Трампа. Спикер палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси назвала Трампа «служанкой» президента РФ Владимира Путина. Это связывают с беспорядками в стране 6 января, когда протестующие захватили здание Капитолия в день оглашения победы Джо Байдена в президентских выборах.
Если американцев так пугает присутствие Трампа во второй части «Один дома 2» , то его роль могу исполнить я. Тем более примерно во время съемок второй части мы с делегацией ЛДПР посещали Нью-Йорк. pic.twitter.com/fEG3aKQ59Y— Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) January 12, 2021
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